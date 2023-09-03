​​​​​​​وزير خارجية بازوم: إكواس تستعد للتدخل العسكري بالنيجر

أفاد حسومي مسعودو، وزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المخلوع، محمد بازوم، بأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" تستعد للتدخل عسكرياً في النيجر، بحسب ما أوردته شبكة العربية.

وأوضح أن هذه الاستعدادات ليست حرباً ضد النيجر، بل عملية لمرة واحدة تهدف إلى استعادة سلطة الرئيس بازوم.

وأكد مسعودو أن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها، متسائلاً عن "كيفية بقاء المجلس العسكري في السلطة".

وعن احتمال دخول ممثلي المجلس العسكري إلى أراضي السفارة الفرنسية في نيامي، قال مسعودو إنه لا يرجّح حصول هذا السيناريو بالنظر إلى الوجود العسكري الفرنسي في النيجر.

وبدوره، قال موسى صالو بارمو، رئيس أركان الجيش الذي عيـنه قادة الانقلاب في النيجر أمس، إنه يجب الاستعداد لحماية البلاد من تهديدات (إكواس) بالتدخل العسكري.

هذا، وكان عشرات الآلاف من المحتجين قد تجمعوا أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر أمس السبت، مطالبين بمغادرة قواتها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي حظي بدعم شعبي واسع، لكن باريس ترفض الاعتراف به.

وطردت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان القوات الفرنسية بعد انقلابين في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على الإرهاب.

وتتمتع فرنسا بعلاقات ودية مع الرئيس المعزول محمد بازوم، ولها نحو 1500 جندي في النيجر، حيث جدد الرئيس الفرنسي الجمعة رفض بلاده للانقلاب الذي نفذه عسكريون بالنيجر، مؤكداً في الوقت نفسه أنه في تواصل دائم مع الرئيس محمد بازوم.

(م ش)