​​​​​​​وزير خارجية أرمينيا يستقيل بعد أسبوع من وقف إطلاق النار

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، إن وزير الخارجية زهراب مناتساكانيان قدّم استقالته، ونشرت آنا نغداليان صورة للرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء نيكول باشينيان على صفحتها على الفيس بوك، بحسب وكالة أرمن بريس.

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، قال إن أرمينيا فشلت في حرب قره باغ، لأنها لم تكن تقاتل أذربيجان فقط، بل تركيا ومرتزقتها من الشرق الأوسط أيضًا، واعتبر أنه "المسؤول الأول" عما آلت إليه الأمور في قره باغ.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الـ 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ، ونص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وكانت الاشتباكات بين الطرفين قد اندلعت في الـ27 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط محاولات تركيا تأجيج الصراع، عبر دعم أذربيجان وإرسال مرتزقتها من سوريا وليبيا للقتال ضد أرمينيا في قره باغ.

(م ش)