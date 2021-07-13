​​​​​​​وزير إسرائيلي: تل أبيب تريد تعديل آلية دخول المساعدات إلى غزة

وقال الوزير، عومر بارليف، إن إسرائيل تريد صرف المساعدات الخارجية المرسلة إلى غزة من خلال نظام القسائم، كإجراء وقائي ضد تحويل التبرعات لتعزيز حركة حماس التي تحكم القطاع الفلسطيني وترسانتها، بحسب وكالة رويترز.

وقدرت الوكالات الإنسانية تكاليف إعادة إعمار قطاع غزة الفقير بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 11 يوماً، بمبلغ 500 مليون دولار.

ومولت قطر بأكثر من مليار دولار عمليات البناء ومشاريع أخرى في غزة، بعضها نقداً، بعد حرب عام 2014. وتمت مراقبة المدفوعات والموافقة عليها من قبل إسرائيل، وتعهدت الدوحة بمبلغ 500 مليون دولار أخرى في أواخر أيار.

وقال وزير الأمن الداخلي، الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت يريد تغيير هذه السياسة.

وأضاف لراديو الجيش الإسرائيلي إن "الأموال القطرية الذاهبة إلى غزة لن تدخل في شكل حقائب مليئة بالدولارات تنتهي في نهاية المطاف إلى حركة حماس".

وأشار بارليف إن بينيت يقترح "آلية بحيث يكون ما سيتم إدخاله، في معظمه، عبارة عن قسائم طعام أو قسائم لمساعدات إنسانية، وليس مبالغ نقدية يمكن أن يتم الحصول عليها لاستغلالها في تطوير أسلحة تُستخدم ضد دولة إسرائيل".

وقال بارليف إن الآلية المقترحة للمساعدات يجب أن تدار من خلال الأمم المتحدة. ولم يستبعد استمرار وصول منح من قطر وأثار احتمال أن يقدم الاتحاد الأوروبي أيضاً مساعدات.

وأضاف "في حالة وجود آلية كهذه لا أشك في أن إسرائيل ستساعد في تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

(م ش)