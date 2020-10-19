​​​​​​​وزير إسرائيلي: اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ستستمر حتى لو فاز بايدن

ورجح كوهين "أن تكون السودان قريبة جدًا من اتخاذ قرارها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، متوقعاً أن تلتحق المزيد من الدول في المنطقة باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وقال كوهين في حديث إذاعي ونقلته وسائل إعلام فلسطينية، إنه على اتصال مع بعض الجهات في دول عربية وإفريقية، ومنها السودان، مضيفاً: "أن هناك مناقشات داخل أروقة بعض الجهات في تلك الدول حول المنافع الأمنية والاقتصادية التي ستتمتع بها تلك الدول في حال عقدت اتفاقيات مع إسرائيل".

وتابع: "نأمل في أن المزيد من الدول في شمال إفريقيا والخليج ستوقع على اتفاقيات مماثلة معنا". مُكملاً: "تدرك تلك الدول أن عدوها إيران وليس إسرائيل، وأن الاتفاقيات ستغير من إمكانياتها الاقتصادية بشكل غير مسبوق".

ودعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى ركوب قطار السلام الإقليمي، قائلًا: "إسرائيل والسعودية لهما مصالح مشتركة وهناك عدو مشترك هو إيران".

وفي شأنٍ متصل، توقع كوهين أن التجارة بين البحرين وإسرائيل ستصل إلى حوالي نصف مليار دولار في العام الواحد، إلى جانب استثمارات أخرى في السياحة وغيرها، في حين أنها ستبلغ 4 مليارات دولار مع الإمارات.

(ع م)