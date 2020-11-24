وأشار وزير التجارة الخارجية الفرنسية في حديث لشبكة سكاي نيوز إلى أن الأوروبيين سيتخذون موقفًا حاسمًا في اجتماعهم المقبل تجاه سياسات تركيا.

وقال ريتسر: "تطالب فرنسا تركيا بالكف عن ممارستها العدائية وإيقاف توسعها، لا سيما شرق المتوسط، واحترام السيادة الأوروبية، الأمر لا يتعلق بتوتر العلاقات بين فرنسا وتركيا، بل باحترام السيادة الأوروبية واحترام الحقيقة فيما يتعلق ببعض المبادئ".

وأضاف: "سنعمل مع أصدقائنا الأوروبيين في المجلس الأوروبي المقبل على إيجاد الطرق لإعادة التأكيد على إرادتنا في الدفاع عن سيادتنا ووضع حد لبعض الممارسات التركية شرق المتوسط أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أو فيما يتعلق بسياسة الأمر الواقع، سواء كان في ليبيا أو سوريا، وقد حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهدئة الأوضاع، لكن لا نريد أية أقوال بل نريد أفعالًا".

ونوه وزير التجارة الخارجية الفرنسي، في حديثه، إلى أن فرنسا تعمل على تشريعات جديدة ضد التطرف، ليس فقط لمكافحته، بل أيضًا لإعادة التأكيد على قيم الجمهورية الفرنسية.

وقال ريتسر: "علينا التعقيب على بعض التشريعات لمكافحة التطرف بشكل أفضل، وذلك من خلال التمكن من حلّ بعض المؤسسات التي تنشر خطاب الكراهية ضد كرامة الإنسان وضد التماسك الوطني".

(ي ح)