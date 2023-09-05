​​​​​​​وزير النقل العراقي: إكمال مرحلة مهمة من إنجاز ميناء الفاو الكبير

أكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، تطلّع الحكومة إلى إيجاد تكامل اقتصادي مع دول المنطقة، في حين أشار إلى أن العراق يوشك على إكمال مرحلة "مهمة" من مراحل إنجاز ميناء الفاو الكبير.

وذكرت وزارة النقل في بيان أن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، التقى على هامش اجتماعات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المنعقد في جدة، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ السعودية عمر بن طلال حريري، لبحث التعاون في مجال الموانئ بين البلدين"

وأضاف البيان، أن "اللقاء استعرض عمل الموانئ بين البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات في مجال الأتمتة فيها وإدارتها والتباحث بشأن عمل لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ في المجلس التنسيقي العراقي السعودي".

ونقل البيان عن السعداوي قوله إن "الحكومة العراقية تتطلع إلى إيجاد تكامل اقتصادي مع دول المنطقة، وإننا نوشك على إكمال مرحلة مهمة من مراحل إنجاز ميناء الفاو الكبير، الذي يشكل رئة مهمة لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي".

وتابع السعداوي، أن "الحكومة العراقية حريصة على تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين البلدين"، مضيفاً أن "الموقع الجغرافي لكلا البلدين يضمن لنا نجاح أية مشاريع استثمارية مشتركة".

من جانبه، قال حريري إن "الموانئ تلعب دوراً مهماً في نمو الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية"، مبدياً "استعداده للدعم وتبادل الخبرات مع العراق".

(س ع)