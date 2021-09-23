​​​​​​​وزير الخارجية في حكومة دمشق يطالب بخروج الاحتلال التركي فوراً من المناطق المحتلة

وقال المقداد في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "أعتقد أن على تركيا سحب قواتها على الفور. وعلى المجتمع الدولي بدوره أن يدعم جهود سوريا لتحرير الأراضي التي احتلتها في شمال البلاد".

وأرجع المقداد التصعيد الأخير في محافظة إدلب إلى "الاحتلال التركي والدعم الذي تقدمه أنقرة للجماعات الإرهابية على الأرض".

وتصاعدت نبرة التصريحات الصادرة عن حكومة دمشق تجاه دولة الاحتلال التركي بعد لقاء جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد، حيث ركز الرئيسان على ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا.

(م)