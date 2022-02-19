وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم السبت، اتفاقية مينسك بأنها "المخرج الوحيد" لحل الوضع في أوكرانيا، وقال إن أوكرانيا يجب ألا تكون خطاً أمامياً للمنافسة بين القوى الكبرى، بحسب وكالة رويترز.

وفي حديثه إلى مؤتمر أمني عبر رابط فيديو، قال وانغ إنه يتعين على جميع الأطراف الجلوس لإجراء مناقشات متعمقة، والتوصل إلى خريطة طريق وجدول زمني لتنفيذ اتفاقية مينسك.

وقال وانغ إنه يجب احترام وحماية سيادة أي دولة واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأضاف إنه "لا ينبغي لأي دولة، ولا حتى قوة عظمى، أن تحل محل المعايير الدولية أثناء تناوله للوضع في أوكرانيا".

وفي حديثه في مؤتمر أمني، قال وانغ إن بعض القوى الكبرى تعيد إحياء عقلية الحرب الباردة وتؤجج المواجهات بين الكتل.

وقال إنه لا ينبغي لأي دولة أن تهتم بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وتكرار أخطاء الماضي في إقامة تحالفات متنافسة.

(م ش)