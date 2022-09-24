​​​​​​​وزير الخارجية السعودي: لا تزال هناك خلافات تمنعني من لقاء نظيري الإيراني

ووفقا لحوار له مع شبكة "فرانس 24" الفرنسية، أكد وزير الخارجية السعودي عدم وجود خطط للقائه بوزير الخارجية الإيراني، مضيفاً "أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له".

وقال بن فرحان الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تزال هناك خلافات مع طهران تمنعني من لقاء نظيري الإيراني".

لكنه قال إن بلاده تعتزم إقامة علاقات وثيقة وودية مع إيران منذ عقد ممثلين من البلدين عدة جولات من المحادثات في العاصمة العراقية بغداد في إطار عملية دبلوماسية تهدف إلى إصلاح العلاقات الثنائية، حيث استضاف العراق خمس جولات من المحادثات بين السعودية وإيران على مستوى رؤساء المخابرات والأمن منذ نيسان الماضي، والتي وصفها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنها كانت "إيجابية".

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، في الـ 22 من آب الماضي: "عملية إعادة العلاقات الدبلوماسية تحتاج إلى وقت ولا تتم بين يوم وليلة".

وبخصوص الاتفاق النووي أكد الوزير السعودي أن موقف بلاده واضح وهو أن لديها "مخاوف بشأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

لكن بن فرحان استدرك، مؤكداً أن "الصفقة المعيبة أفضل من عدم وجود صفقة"، على حد تعبيره.

(م ش)