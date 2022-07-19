​​​​​​​وزير الخارجية السعودي: بدون تعاون أوبك+ سيكون ضمان أمن الإمدادات مستحيلاً

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لا ترى نقصاً في النفط بالسوق، ولكن النقص هو في طاقة التكرير.

ونقلت وكالة رويترز عن بن فرحان قوله إن "روسيا جزء مكمل لأوبك+، وبدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية".

وانتهت زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأيام الأخيرة إلى السعودية أكبر مصدّر للنفط دون تأكيد بأن المملكة سترفع إنتاج النفط للمساعدة في خفض أسعار الوقود التي تحفز أعلى تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ذكرت أن الإدارة الأميركية تتوقع أن يزيد أعضاء تحالف "أوبك+" معدل إنتاج النفط، عقب زيارة الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي، الإثنين: "سنقيس النجاح في الأسبوعين المقبلين"، مضيفة "نتوقع أن تكون زيادة في الإنتاج لكن الأمر سيستغرق الأسبوعين المقبلين وسيكون ذلك متروكاً لأوبك +".

(م ش)