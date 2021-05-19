​​​​​​​وزير الخارجية السعودي يعتبر المحادثات مع إيران في مرحلة استكشافية

وقال الوزير من باريس على هامش مشاركته في قمتين دوليتين في مقابلة مع "فرانس برس": "بدأنا مناقشات استكشافية... إنها في بدايتها".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان:" نأمل أن يرى الإيرانيون أن من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار، وإذا استطاعوا أن يروا أن ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكون لدي أمل، حاليًّا نحن في مرحلة مبكرة" من المناقشات.

وردًّا على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 18 حزيران / يونيو على السياسة الإقليمية لطهران، اعتبر الوزير أن "هذا التأثير سيكون ضئيلًا".

وتابع: "دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجية".

وقبل نحو أسبوعين، أكد مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية السفير رائد قرملي لوكالة "رويترز"، أن المملكة تجري محادثات مع إيران.

وقال قرملي إن المحادثات بين السعودية وإيران "تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة"، لكنه أكد أنه "من السابق لأوانه الحكم على النتيجة"، مضيفًا أن الرياض "تريد أن ترى أفعالًا يمكن التحقق منها".

(ش ع)