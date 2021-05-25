​​​​​​​وزير الخارجية الروسي: باتروشيف وساليفان ناقشا كل جوانب العلاقات الروسية الأمريكية

عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان اجتماعًا في جنيف يوم أمس، وصف بأنه "مرحلة مهمة" في التحضير للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في معرض تعليقه على هذا الاجتماع، إن هذه المحادثات التي جرت أمس بين نيكولاي باتروشيف وجيك ساليفان تناولت كامل نطاق علاقاتنا الثنائية، شأنها شأن محادثاتي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إيسلندا. واضاف لافروف، في كلتا الحالتين كان هو حوار صريح لا يحجب خلافاتنا الجدية والعميقة حول معظم القضايا الدولية، بل وكذلك حول جوانب علاقاتنا الثنائية.

وأردف الوزير الروسي: "لكنني أعتقد أن الأسلوب الذي تبناه الجانب الأمريكي في عرض موقفه كان محترمًا".

(م ش)