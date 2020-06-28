وأضافت أن الوزير حتي سوف يلتقي السفيرة الأميركية في بيروت، غدًا الاثنين، لإبلاغها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأشارت إلى أن الوزير اللبناني سيبلغ السفيرة الأميركية أنه "لا يجوز أن يتضمن كلامها تحريضاً للبنانيين على جزء آخر منهم مشارك في السلطة".

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إصدار قاضٍ في لبنان قراراً غير ملزم، يحظر على وسائل الإعلام نشر أي تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وإجراء أي مقابلة معها بعد تصريحات أدلت بها بشأن "حزب الله".

وشددت شيا خلال مقابلة صحفية أن السياسة الأميركية تقضي "بتطبيق العقوبات المفروضة في إطار مكافحة الإرهاب ليس على حزب الله فحسب، بل كذلك على الجهات التي تقدّم له الدعم المادي".

وأكدت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، اليوم الأحد في مقابلة جديدة مع شبكة العربية أن "تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان".

وقالت السفيرة إنها لم تتصور أن ينتج عن مقابلتها السابقة مع قناة "الحدث" "كل هذا الجنون"، حسب تعبيرها، في إشارة إلى صدور قرار قضائي يمنعها من التصريح لوسائل الإعلام اللبنانية.

(ي ح)