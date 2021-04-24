​​​​​​​وزير الخارجية الإيراني يزور قطر والعراق لتطوير العلاقات الثنائية

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، السبت، أن ظريف "سيقوم على رأس وفد بزيارة قطر والعراق الأحد".

وأوضح أن الجولة تأتي "في إطار تطوير العلاقات الثنائية، ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها"، مشيرًا الى أن ظريف سيلتقي خلال زيارته عددًا من المسؤولين البارزين في البلدين.

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية بعد أيام من تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحدث عن استضافة بغداد في التاسع من أبريل/ نيسان، لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، في ما وصفته بأنه "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران مطلع العام 2016.

(د ع)