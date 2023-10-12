​​​​​​​وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة سوريا ولبنان

قال سفير إيران في لبنان لوكالة مهر الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيبدأ اليوم زيارة لدول المنطقة ومن ضمنها لبنان، والتي تأتي بعد عملية حماس ضد إسرائيل.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من حكومة دمشق عن مصادر متابعة أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى دمشق غداً في زيارة يلتقي فيها كبار مسؤوليها.

وحسب المصادر؛ فإن الوزير الإيراني سيلتقي فيصل المقداد للبحث في تداعيات عملية حماس ضد إسرائيل.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، والتي تأتي ضمن جولة الوزير الأميركي لدول الشرق الأوسط.

(م ش)