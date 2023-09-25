وزير الخارجية الأردني: تهريب المخدرات من سوريا ازداد

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن عمليات التهريب عبر الحدود السورية الأردنية ازدادت عقب الحوار مع حكومة دمشق، مشيراً إلى أن من بين 3 محاولات تهريب مخدرات، تنجح واحدة، بحسب وكالة عمون الأردنية.

وقال: إن "الأردن يعمل على حماية مصالحه"، مشدداً على أن "تهريب المخدرات ليس تهديداً للأردن فحسب، بل تهديداً أيضاً لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد".

وأضاف الصفدي، أن "عمليات التهريب قد زادت على أرض الواقع بعد الحوار الذي عقد مع دمشق"، لافتاً إلى أن "دمشق لا تتحكم حينما يرتبط الأمر بالقدرة على بسط سيطرتها بالكامل".

وقال: إنه "من كل 3 عمليات تهريب يضبطها الأردن، فإن واحدة تنجح. وسنوقف هذا التهديد"، مشيراً إلى أن "عملية تهريب المخدرات تُعدّ أعمالاً إجرامية منظمة، حيث يتم استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة".

ويعلن الأردن بانتظام عن ضبط كميات من الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، كما يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط محاولات لتهريب المخدرات من الأراضي السورية.

(م ش)