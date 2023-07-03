​​​​​​​وزير الخارجية الأردني في دمشق

أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بأن وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد التقى، اليوم، نظيره الأردني أيمن الصفدي، وذلك أثناء زيارة يجريها الأخير.

وقالت وسائل إعلام أردنية إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أجرى زيارة إلى سوريا، يلتقي خلالها بشار الأسد وعدداً من المسؤولين السوريين.

ومن المقرر أن يبحث الصفدي خلال الزيارة "العلاقات الثنائية وجهود حل الأزمة السورية وغيرها من القضايا"، حسب وسائل الإعلام الأردنية.

وتُعدّ هذه الزيارة الثانية للوزير الصفدي إلى دمشق، منذ شباط الماضي، حيث التقى الأسد، وكانت الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأردني، منذ بدء الحرب في سوريا.

واستضافت الأردن، أيار المنصرم، ‫اجتماع عمّان التشاوري، بحضور وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، الذي جاء استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة، يوم 14 نيسان.

(د ع)