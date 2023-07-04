​​​​​​​وزير الخارجية الأردني في أنقرة والملف السوري على رأس المباحثات

زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء تركيا، ومن المقرر أن يلتقي نظيره التركي هاكان فيدان وأردوغان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية وكذلك العلاقات الثنائية.

ومن المنتظر أن تركز المحادثات على تطورات الأزمة السوري، والتطبيع بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، والتقارب بين جامعة الدول العربية وسوريا، خاصة بعد أن شارك الأسد في قمة قادة الدول العربية التي عُقدت في السعودية أيار الماضي، حسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

ووصل الصفدي إلى أنقرة، بعد أن أجرى زيارة للعاصمة السورية دمشق، والتقى هناك الأسد، ونظيره في حكومة دمشق فيصل المقداد.

وأقر الصفدي من دمشق خلال مؤتمر صحفي مع فيصل مقداد، بوجود صعوبات كبيرة تواجه جهود التوصل لحل سياسي للأزمة: "لكننا ندرك حتمية هذا الجهد؛ لأن في حل الأزمة السورية مصلحة أساسية لسورية وللشعب السوري الشقيق، ومصلحة لنا في المنطقة ومصلحة للعالم أيضاً، لأن تبعات هذه الأزمة انعكست، ليس فقط في منطقتنا ولكن انعكست أيضاً خارج هذه المنطقة".

وكان وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر قد اجتمعوا في عمان مطلع أيار الماضي وأعلنوا أنهم يعملون على تنفيذ مبادرة عربية لحل الأزمة السورية تقوم على مبدأ الخطوة مقابل خطوة.

(د ع)