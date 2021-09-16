​​​​​​​وزير الخارجية العراقي يصل السعودية للمشاركة في اجتماع لمجلس التعاون الخليجي

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها اليوم الخميس، أنه" من المتوقع أن يـُناقش الوزراء خلال الاجتماع العديد من القضايا التي تعنى بالمنطقة، وعلاقات الدول المحيطة بها خارج المجلس، بالإضافة إلى بحث قضايا إقليميّة ودوليّة".

وأضاف البيان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن" حسين سيلقي الضوء على الأبعاد المستقبلية لمؤتمر بغداد؛ للتعاون والشراكة، وانعكاس كل ذلك على العلاقات الخارجية والوضع السياسي والأمني في العراق، مضافاً إلى الانتخابات المبكرة وأهميتها للعراق والمنطقة".

وستركز المباحثات بين الوزير والأطراف العربية المشاركة في الاجتماع على العلاقات الاقتصادية والتجارية.

هذا، وسيلتقي حسين بالعديد من وزراء الدول الخليجية في مباحثات ثنائية للتباحث حول العلاقات بين العراق والدول المعنية.

(د ع)