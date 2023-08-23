​​​​​​​وزير الخارجية العراقي لهاكان فيدان: الجفاف يهدد الاقتصاد والزراعة في العراق

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان "إن هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد"، لافتا إلى "عقد اجتماع عملي ومهم مع وزير الخارجية التركي تناول العلاقات العراقية - التركية".

وأضاف، أن" الاجتماع تطرق إلى ملف المياه، حيث إن البلدين متأثران بالتغير المناخي"، مبينا، أنه" ناقش مع الوزير التركي حصول العراق على حصة عادلة من المياه والوزير التركي اقترح تشكيل لجنة مشتركة دائمة لبحث الموضوع".

وأكد، أن" الجفاف يهدد الاقتصاد العراقي والزراعة"، مشيرا، إلى أن" اللقاء تناول ملف التواجد العسكري التركي في العراق".

وفي سياق آخر، كشف وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر الصحفي بأنه تطرق مع فيدان الى مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي نتمنى ان نصل الى حل في المشاكل بهذا الخصوص.

وقال مصدران مطلعان بقطاع الطاقة لوكالة رويترز إن وزير النفط العراقي ونظيره التركي لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل.

وكان مصدر في مكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قال لرويترز في وقت سابق إن الوزير وصل إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من القضايا من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي.

وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد يوم الثلاثاء إن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب.

وتابع "وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا".

وقال مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي يوم الثلاثاء إن زيارة وزير النفط العراقي تهدف إلى التوصل إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط.

وقال مسؤول بوزارة النفط مطلع على اجتماع يوم الثلاثاء "ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب مزيدا من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط".

(م ش)