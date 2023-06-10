​​​​​​​وزير الخارجية الأميركي يزور الصين في 18 الشهر الحالي

سيصل بلينكن في 18 حزيران إلى بكين، حسب المسؤولين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، وأوضحوا أنها ستكون أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أميركي كبير للصين منذ زيارة سلفه مايك بومبيو في تشرين الأول 2018.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، صرح مؤخرًا إن واشنطن ستعلن "في مستقبل قريب" عن سفر مسؤولين أميركيين.

وللمرة الأولى منذ تولي جو بايدن مهامه في الولايات المتحدة، التقى الرئيسان الأميركي والصيني شي جينبينغ في تشرين الثاني الماضي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. وقد اتفقا خلال اللقاء على التعاون في عدد من القضايا.

لكن العلاقات بين البلدين توترت مجدداً في شباط، بعد تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الأراضي الأميركية، فيما اعتبرته واشنطن عملاً تجسسياً. وألغى بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.

مع ذلك، سعى الجانبان مؤخراً إلى التهدئة، لا سيما خلال اجتماع مغلق في أيار في فيينا بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي.

لكن التوتر ما زال مستمراً بين البلدين بشأن قضايا تايوان ومطالب الصين بالسيادة على أجزاء واسعة من بحر الصين، أو حتى قضية الرقائق الإلكترونية الإستراتيجية، ناهيك عن المعلومات التي كشفتها صحيفة وول ستريت جورنال عن استضافة كوبا لقاعدة تجسس صينية سرية بغرض مراقبة حركة السفن الأميركية.

(م ش)