​​​​​​​وزير الخارجي التركي يزور إسرائيل اليوم

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، سيزور إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن زيارة جاويش أوغلو، وهي أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ 15 عاماً، "تهدف إلى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا واجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في آذار/ مارس الماضي".

وفور وصوله إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، سيتوجه جاويش أوغلو إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يجتمع جاويش أوغلو الأربعاء، مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد "لمناقشة عودة السفراء في كلا البلدين، وقضايا أخرى"، كما سيلتقي مسؤولين إسرائيليين آخرين، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

(ش ع)