​​​​​​​وزير الجيوش الفرنسي يقوم بجولة شرق أوسطية

وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وهي الأولى التي يقوم بها وزير للجيوش منذ خمس سنوات، سيعقد ليكورنو لقاءً مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكذلك مع وزير الدفاع خالد بن سلمان.

ونقلت إذاعة مونتي كارلو عن مصادر صحفية اهتمام المملكة العربية السعودية بطائرة رافال بعدد لا يقل عن مائة مقاتلة، لكن الإذاعة قال إن أي توقيع لعقود لا يزال افتراضياً للغاية، كما أن المملكة مهتمة ببرنامج إنتاج الطائرة القتالية الأوروبية المستقبلية، والمشاركة في برنامج مقاتلة الجيل السادس FCAS الفرنسية.

وأضافت الإذاعة أن هنالك شعور بأن ما يميز العلاقات الخليجية الفرنسية دوام دفئها، وهو ما لا يتوفر في العلاقة مع الصين باعتبار العلاقات معها حديثة جداً، ولا يتوافر أيضاً في العلاقة مع الولايات المتحدة باعتبارها علاقة تخضع لعوامل متعددة بينها النفط، وقضايا الشرق الأوسط، واختلاف الحكومات المتعاقبة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو أمر لم يحدث مع باريس في العقود الماضية.

وقال جان ماري باسكال نائب مدير مبيعات المحيطين الهندي والهادئ في تغريدة على حسابه في تويتر إن مقاتلات رافال جاهزة لخدمة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية.

وكان كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي عن أن رغبة السعودية في الحصول على مقاتلات فرنسية تعكس عدم رضاها عما تتلقاه من الأسلحة الأميركية.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى قد لا تقدم معدات عسكرية للرياض في المستقبل، وأن عملية الشراء إذا تمت ستكون أول عملية شراء من نوعها بين الرياض وباريس، وخروجاً عن تاريخ المملكة العربية السعودية الطويل في شراء الطائرات الأميركية والبريطانية.

ويضيف التقرير أن الطائرات الفرنسية حديثة ومصنوعة من قبل إحدى دول الناتو، ما قد يقلل من المشكلات المتعلقة بدمجها مع الطائرات الغربية السعودية الأخرى.

وقام جيران السعودية، الإمارات العربية المتحدة وقطر، ببناء أساطيل كبيرة من الطائرات الغربية الصنع تشمل العشرات من طائرات رافال.

وفي الكويت من المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع طلال خالد الأحمد الصباح، لبحث "التعاون العملياتي" مع ملفات أخرى حول التدريب العسكري، كما سيلتقي أيضاً الجنود الفرنسيين ضمن التحالف الدولي في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الإمارات، من المقرر أن يلتقي ليكورنو رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وسيلتقي أيضاً القوات الفرنسية في البلاد، حسب وزارة الدفاع الفرنسية.

(م ش)