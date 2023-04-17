​​​​​​​وزير الدفاع الصيني: لدى الجيشين الروسي والصيني اتصالات استراتيجية وثيقة

أشاد وزير الدفاع الصيني لي شانغفو الأحد بالعلاقات مع موسكو، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وقال في تصريحات له: "لدينا علاقات قوية للغاية، تتخطى التحالفات العسكرية والسياسية خلال حقبة الحرب الباردة.. إنها في غاية الاستقرار".

وأضاف أن العلاقات الروسية الصينية "دخلت بالفعل حقبة جديدة".

وقال لي: "هذه هي أول زيارة لي إلى الخارج منذ تولي منصب وزير الدفاع الصيني. لقد اخترت روسيا تحديداً للتأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".

ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية عن وزير دفاعها قوله إن البلاد مستعدة للعمل مع روسيا ليكون لدى جيشي البلدين اتصالات استراتيجية وثيقة.

وفي الاجتماع الذي حضره أيضاً وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، رحب بوتين بالتعاون العسكري بين روسيا والصين.

وقال بوتين: "إننا نعمل أيضاً بشكل نشط من خلال الإدارات العسكرية، ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة، ونتعاون في مجال التعاون العسكري التقني، ونجري تدريبات مشتركة".

وأضاف: "هذا بلا شك مجال مهم آخر يعزز الثقة الحصرية والطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا".

وتأتي زيارة لي لروسيا - التي ستستمر حتى 19 نيسان - بعد أسابيع على زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو الشهر الماضي.

(م ش)