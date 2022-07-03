​​​​​​​وزير الدفاع الروسي يعلن السيطرة على لوهانسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع، اليوم الأحد: "اليوم، 3 يوليو 2022، أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوهانسك الشعبية"، بحسب ما أفادته شبكة "روسيا اليوم".

وكانت قد أعلنت الوزارة أن قواتها أحكمت الطوق على مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوهانسك، وتخوض معارك داخل المدينة.

الجدير بالذكر أن لوهانسك ودونيتسك المتجاورتين هما المقاطعتان اللتان تشكلان دونباس، حيث ركزت روسيا هجومها منذ انسحابها من شمال أوكرانيا والعاصمة كييف في الربيع.

فيما سيطر "الانفصاليون المؤيدون لروسيا" على أجزاء من المقاطعتين الشرقيتين منذ عام 2014، وتعترف موسكو بكل من لوهانسك ودونيتسك كجمهورية ذات سيادة.

(ل د)