​​​​​​​وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أميركا لصد إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، إن إسرائيل والدول العربية التي تشاركها مخاوفها بشأن إيران يجب أن تشكل قوة مشتركة تحت رعاية الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

برنامج إيران النووي، والمفاوضات الدولية غير المثمرة حتى الآن لإحياء اتفاق عام 2015، من بين القضايا التي من المحتمل أن تكون على جدول أعمال بايدن عندما يأتي إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وفي كلمة، أشار وزير الدفاع بيني غانتس إلى العلاقات الأمنية الإسرائيلية مع دول الخليج العربية التي اقتربت منها في إطار حملة دبلوماسية برعاية الولايات المتحدة لعام 2020، بالإضافة إلى مصر والأردن، وقال إن هناك جهوداً لتوسيع هذا التعاون.

وقال، بحسب نص رسمي، "المطلوب ليس فقط التعاون، ولكن أيضا تعزيز القوة الإقليمية بقيادة واشنطن، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ويقوي موقع جميع الأطراف المعنية".

وقال غانتس "في هذا الصدد، نحن نعمل باستمرار من أجل أمن مواطني إسرائيل".

أشارت المملكة العربية السعودية إلى دعمها لما يسمى باتفاقات إبراهام التي أقامت بموجبها الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقات مع إسرائيل قبل عامين.

(م ش)