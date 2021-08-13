​​​​​​​وزير الدفاع البريطاني: أفغانستان تتحول إلى دولة فاشلة وقد نعود إليها

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم الجمعة أن أفغانستان تتجه لتصبح دولة فاشلة يسهل فيها انتشار الجماعات المتشددة مثل القاعدة ومن المرجح أن تشكل تهديداً للغرب مرة أخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وبعد حرب استمرت 20 عاماً في أفغانستان، سحبت الولايات المتحدة معظم قواتها، مما سمح لقوات طالبان باجتياح البلاد فيما وصفه الدبلوماسيون بأنه إذلال للقوة العظمى البارزة في العالم.

وقال وزير الدفاع البريطاني والاس لشبكة سكاي عندما سئل عن أفغانستان: "إنني قلق للغاية من أن الدول الفاشلة هي أرض خصبة لتلك الأنواع من الناس. القاعدة على الأرجح ستعود".

وأضاف أن أفغانستان تتجه لحرب أهلية وعلى الغرب أن يتفهم أن طالبان ليست كياناً واحداً، وإنما هي مسمى لعدد كبير من المصالح المتنافسة.

وقال والاس إن على الغرب أن يدرك أنه لا يمكنه إصلاح بلدان مثل أفغانستان على الفور، لكن ينبغي عليه إدارة المواقف.

وقال إنه إذا بدأت طالبان في إيواء القاعدة، فقد "نعود".

وقال والاس إن قندهار ثاني أكبر مدينة في أفغانستان وبلدة لشكركاه "أصبحت الآن إلى حد كبير في أيدي طالبان".

(م ش)