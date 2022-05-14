​​​​​​​وزير الدفاع الأوكراني يحذر من حرب طويلة وموسكو تتوعد بالرد على توسع الناتو

وقال وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، إن بلاده أجبرت روسيا على تقليص أهدافها إلى مستوى عملياتي وتكتيكي، مشيراً إلى أنها تدخل مرحلة طويلة من الحرب.

وأضاف ريزنيكوف، في بيان على موقع التواصل الافتراضي "فيسبوك"، أنه "من أجل الفوز بها الآن، يجب أن نقوم بتخطيط الموارد بعناية، ونتجنب الأخطاء، ونظهر قوتنا حتى لا يتمكن العدو، في النهاية، من الوقوف في وجهنا".

وتابع ريزنيكوف أنه "بعد بداية الهجوم الروسي في 24 شباط الماضي، كانت موسكو تتوقع أن تستسلم أوكرانيا في غضون يومين وأن الكرملين سيؤسس نظاماً روسياً جديداً في أوكرانيا، لكن "الجيش الأوكراني وجميع المواطنين الأوكرانيين صدوا المحتلين وأحبطوا خططهم".

وميدانياً، تجدد القتال حول جزيرة الأفعى، وهي جزيرة صغيرة ذات موقع استراتيجي تتحكم في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأسود.

في أول محادثة بينهما منذ التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عبر الهاتف يوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، حيث طالب الأول بوقف فوري لإطلاق النار وشدد على أهمية فتح خطوط الاتصال.

وعن سعي فنلندا والسويد الى عضوية الناتو، جددت موسكو موقفها من هذا الملف، اليوم السبت، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن دخول فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لا يمكن أن يمر دون رد فعل سياسي.

كما شدد على أن ليس لدى بلاده أي نوايا عدائية تجاه ستوكهولم وهلنسكي، لكنه حذر من أن انضمامهما للناتو إذا حصل لا يخدم مصالحهما وسيؤدي إلى عسكرة الشمال الأوروبي.

وأضاف "ما إن تنضم فنلندا للناتو، سيدعو الحلف إلى نشر المزيد من القوات في الجزء الشمالي من أوروبا، متعللاً بتعرض تلك المنطقة للتهديد".

وتابع: "إذا قام الناتو بنشر القوات النووية بالقرب من الحدود الروسية، فستتخذ موسكو تدابير مماثلة".

وكان الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين عبّرا يوم الخميس الماضي، عن دعمهما فكرة الانضمام، على الرغم من أن فنلندا التي تشارك حدوداً يبلغ طولها 1300 كم مع روسيا ـ انتهجت لسنوات سياسة عدم الانحياز والحياد على الرغم من تمتعها بجيش قوي.

وفي حال انضمام كلتا الدولتين إلى الناتو، سيصبح الحلف بذلك على أبواب روسيا مباشرة، وستضاعف عضوية فنلندا طول الحدود البرية للناتو مع روسيا إلى حوالي 2600 كم، ما قد يطرح علامات استفهام حول الرد الروسي.

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سينهي الحياد الذي حافظت عليه الدولتان خلال الحرب الباردة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تحرك بلاده العسكري في أوكرانيا كان يهدف إلى الحيلولة دون توسع الناتو.

(م ش)