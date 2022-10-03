​​​​​​​وزير الدفاع الأميركي: أسلحتنا غيرت ديناميكيات المعركة في أوكرانيا

أشاد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بأداء القوات الأوكرانية واستعادتها جزءاً كبيراً من المناطق التي كانت قد سيطرت عليها روسيا.

واعتبر أوستن أن الاستخدام الاستراتيجي للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاء الناتو، أدى إلى "تغيير في ديناميكيات ساحة المعركة".

وقال أوستن خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، إن مهارة الجنود الأوكرانيين في استخدام الأسلحة بالطريقة الصحيحة، وتحديدا لأنظمة الصواريخ الجوية عالية الحركة "لشن هجمات على أهداف مثل المخازن اللوجستية والقيادة والسيطرة، سلب قدرات كبيرة من الروس".

وأضاف: "لقد أدوا بشكل رائع في منطقة خاركيف ويستكملون ما بدأوه لاستعادة منطقة خيرسون".

واعتبر أن "القتال في خيرسون يسير بشكل أبطأ قليلاً، لكنهم يحرزون تقدماً".

وعندما سُئل عن سبب عدم تزويد الولايات المتحدة الأوكرانيين أسلحة بعيدة المدى كانوا طلبوها، قال أوستن إنه يتواصل مع نظيره الأوكراني، "بشكل روتيني"، ويعتقد أن الولايات المتحدة "زودتهم بأسلحة كانت فعالة للغاية في ساحة المعركة".

واعتبر أوستن أن ما سيحدث في أوكرانيا "يصعب التنبؤ به"، لكنه أكد أن الولايات المتحدة "ستستمر في تقديم المساعدة الأمنية للأوكرانيين".

(م ش)