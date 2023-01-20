وقال أوستن قبل بدء اجتماع مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في ألمانيا" "هذه نقطة تحول"، في إشارة إلى الصراع الدائر في أوكرانيا، مضيفاً: "الآن ليس الوقت المناسب للتباطؤ، حان الوقت للتعمق أكثر، الأوكرانيون يراقبوننا والكرملين يراقبنا والتاريخ يراقبنا، لذلك لن نتوقف".

وأضاف إن الدعم لأوكرانيا سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً "سوف نستمر في دعم الدفاع عن النفس لأوكرانيا ما دام الأمر يتطلب ذلك".

وتابع أن هذه "لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا وعقد حاسم للعالم بأسره".

وأشار إلى أن "الهدف من الهجوم الروسي تحطيم روح أوكرانيا، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل وألهم الشعب الأوكراني العالم بأسره، وفي الوقت نفسه تنفد ذخيرة روسيا وتتكبد خسائر كبيرة في المعارك وتتجه إلى شركائها القلائل المتبقين لإعادة الإمداد، هو أمر مأساوي ويجعل هذا الغزو غير ضروري، قارن حلفاء روسيا بالدعم القوي لأوكرانيا حرة وذات سيادة ممثلة في هذه القاعة".

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن أمله في أنه عقب اجتماع مجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية، سيتم اتخاذ قرارات بشأن توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الشحنات (من الدبابات) لا يمكن أن تغير شيئاً، بل ستسبب مشكلات جديدة لأوكرانيا" ذاكراً خصوصاً عبء "صيانتها وتصليحها".

كذلك اتهم الدول الغربية "بالتشبث بوهم مأسوي بقدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة"، مضيفاً: "نلاحظ ضلوعاً غير مباشر ومباشراً لدول حلف شمال الأطلسي في النزاع ونسمع تصريحات، ولا نرى سوى هيمنة إرادة التدخل بشكل متنام".

فيما رأى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن تدنت إلى "أدنى مستوى لها على الإطلاق"، مردفاً أنه لا يرى "أي أمل بتحسنها في المستقبل القريب".

(م ش)