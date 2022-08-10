​​​​​​​وزير الدفاع الأميركي يؤكد عزم بلاده إجراء تدريبات عسكرية في دول البلطيق

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مؤتمر صحفي من لاتفيا، اليوم الأربعاء، إنه "سيكون لدينا عدد من التدريبات في المنطقة، لقد رأيتم أننا نقوم بذلك العام الماضي"، بحسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسي.

وأضاف: "ويمكن لهذه التدريبات أن تجلب قوات إضافية للعمل في منطقة البلطيق وكذلك في الجناح الشرقي".

يشار إلى أن 30 دولة عضوا في "الناتو"، وقعت في الـ5 من تموز بروتوكولات انضمام لفنلندا والسويد، بينما لا يزال يتعين على جميع الأعضاء التصديق على البروتوكولات وفقا لتشريعاتهم الوطنية.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"، حيث أكد أن باب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "مفتوح" أمام الدول الأوروبية التي تستوفي الشروط.

(م ش)