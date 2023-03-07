​​​​​​​وزير الدفاع الأميركي يكشف هدف زيارته إلى العراق

زار وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، العراق في زيارة غير معلنة، اليوم الثلاثاء، فيما كشف هدف زيارته التي قال إنها "جاءت بدعوة من الحكومة العراقية".

وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد إن الناتو والولايات المتحدة "سيستمران في تقديم المساعدة إلى العراق، ونسعى إلى القضاء على تنظيم داعش".

وأضاف "نحن موجودون في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، وتعمل قوات التحالف الدولي في تقديم المشورة والدعم"، مردفاً بالقول إن "هذه المهمة حساسة ويسرنا أن ندعم شركاءنا العراقيين، ولكن يجب ان نعمل بشكل آمن لاستمرار هذه الحرب ضد التنظيم المتشدد".

وأكد وزير الدفاع الأميركي بالقول "نركّز على المهمة الموكلة إلينا لهزيمة تنظيم داعش"، مشدداً على أنه "أي هجمات تستهدف قواتنا يمكن أن تقوض هذه المهمة"، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

وتابع أوستن: "تحدثنا اليوم عن رؤية لشركائنا مع العراق للتخلص من داعش، ونواصل دمج العراق مع شركائه في المنطقة بما يمكن أن يوفر الازدهار والأمن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "شعوب المنطقة تتطلع لمواصلة المشاورة مع العراقيين لتحقيق مصالحهم، وأنا متفائل لمستقبل أفضل للشراكة (بين بغداد وواشنطن)، وأميركا تواصل تعزيزها"، على حد تعبيره.

(د ع)