​​​​​​​وزير الدفاع الأميركي يجتمع اليوم لأول مرة مع نظيره الصيني في سنغافورة

في أول لقاء شخصي بينهما، يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، مع نظيره الصيني وي فنغي، في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بسنغافورة، حيث من المتوقع أن يناقش المسؤولان إقامة "حواجز حراسة" بين الولايات المتحدة والصين وسط المنافسة المتزايدة بين واشنطن وبكين، وفقاً لما ذكره مسؤول دفاعي أميركي كبير، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وقال المسؤول إن قضية تايوان ستحتل أيضاً مكانة بارزة في جميع محادثات أوستن. وأضاف أن الطرفين سيحاولان أيضاً تجنب تكرار اجتماع آذار/ مارس 2021 بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني يانغ جيتشي، والذي اتُهم فيه الطرفان بعضهما البعض بارتكاب انتهاكات متعددة لقواعد الاجتماعات.

من جهته، أشار متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إلى أن أوستن يرغب في إبقاء خطوط الاتصال مع الجيش الصيني مفتوحة لمنع أي سوء تفاهم في المستقبل بين البلدين.

وأرسلت الصين الشهر الماضي، رداً على زيارة وفد من الكونغرس الأميركي لتايوان، 30 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة، وحثت الولايات المتحدة على تجنب إرسال إشارات عن استقلال تايوان.

(د ع)