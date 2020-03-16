​​​​​​​وزير الدفاع الأمريكي ونائبه تحت الحجر الصحي

ويأتي الإعلان عن وضع إسبر ونائبه تحت الحجر الصحي، فيما اتخذت السلطات الأميركية إجراءات مشددة لوقاية المسؤولين الكبار من الإصابة بفيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت متحدثة باسم الرئاسة الأميركية، أنه سيتوجّب من الآن فصاعدا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى البيت الأبيض، سواء كانوا وزراء أو مستشارين أو صحفيين.

وقالت المتحدثة غود دير إنه "ابتداء من صباح الاثنين، سيتم فحص حرارة أي شخص يدخل إلى مجمع البيت الأبيض".

وأضافت أنه سيتم أيضا فحص حرارة جميع الأشخاص الذين هم على اتصال بالرئيس دونالد ترامب وبنائبه مايك بنس.

ويضم "الجناح الغربي" الشهير، حيث يوجد المكتب البيضوي ومكاتب متعاونين مع الرئيس، غرفة للصحافة، وأماكن عمل لبعض الصحفيين المعتمدين.

المصدر: وكالات