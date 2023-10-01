​​​​​​​وزير الداخلية العراقي: 107 أشخاص فقدوا حياتهم في حادث حريق الحمدانية

أعلنت لجنة التحقيق في حادث حريق الحمدانية اليوم، نتائج التحقيق، وبيّنت أن سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، خلال مؤتمر صحفي لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.

واعتبرت لجنة التحقيق أنه حادث عرضي وغير متعمد.

وأوضحت اللجنة خلال المؤتمر أن قاعة الهيثم التي حصل فيها الحريق تتسع لـ 500 شخص فقط، وتحتوي على مواد سريعة الاشتعال، منها أقمشة داخل القاعة ساعدت على سرعة انتشار الحريق.

وأشارت إلى أن سبب الحريق هو حصول مصدر ناري مع مواد سريعة الاشتعال، كما أن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال والديكور وما تحتويه ساعدت على سرعة انتشار النار.

ونوّهت أن صاحب القاعة وولده وأحد العاملين يتحمّلون المسؤولية القانونية؛ لتشغيلهم الألعاب النارية، حسب لجنة التحقيق.

وأكدت اللجنة إلى أنه تم إخراج 600 شخص من داخل القاعة، وأن 107 أشخاص فقدوا حياتهم، بالإضافة إلى إصابة 82 شخصاً.

وأضاف الوزير العراقي أن صاحب القاعة تمكّن من سحب جهاز تسجيل الكاميرا وأخذه إلى هولير.

وأوصت لجنة التحقيق بإعفاء قائمقام قضاء الحمدانية ومدير بلديتها ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة قضاء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني من مناصبهم وإحالتهم إلى مجلس تحقيقي.

(م ش)