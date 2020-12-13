​​​​​​​وزير الداخلية العراقي يصل قضاء شنكال

وذكر مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في تغریدة على “تویتر”، أن “وزير الداخلية والوفد المرافق له وصل إلى شنكال”.

هذا، وما يزال الهدف من زيارة الغانمي إلى قضاء شنكال، غير معلوم بعد، إلا أنه من المتوقع أن تكون الزيارة قد جاءت في إطار تنفيذ الاتفاقية التي وقّعتها حكومة العراق الاتحادية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، في الـ من 9 تشرين الأول المنصرم، بخصوص الأوضاع الأمنية والإدارية في قضاء شنكال.

هذا ولاقت الاتفاقية رفضًا شعبيًّا واسعًا من قبل الإيزيديين، واعتبروها، محاولة لإبادة جديدة بحقهم.

ويطالب الإيزيديون في شنكال، بقبول إدارتهم الذاتية وقواتهم العسكرية التي تشكلت بعد هجوم مرتزقة داعش على شنكال في 3 آب 2014.

(سـ)