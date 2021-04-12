​​​​​​​وزير الداخلية العراقي يصل إلى قضاء شنكال

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في بيانٍ: إنّ الغانمي برفقة رئيس أركان الجيش وقائد حرس الحدود وصلوا، صباح اليوم، إلى مقر الفرقة العشرين في قضاء شنكال .

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتواصل فيه التهديدات من قِبل الحكومة الاتحادية العراقية وحزب الديمقراطي الكردستاني على شنكال.

وكان وفدٌ برئاسة النائبة العراقية، يسرى رجب، قد زار قضاء شنكال، الأربعاء الماضي، والتقى بعدد من مسؤولي الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال (MXDŞ).

في حين تستمر مقاومة أبناء المجتمع الإيزيدي ضد الاتفاق المبرم بين هولير وبغداد الرامي لسلب إرادة الإيزيديين، وذلك من خلال نصب خيمة بالقرب من مركز قوات أسايش إيزيدخان، حيث بدأوا فعالياتهم التي تتواصل منذ الثاني من كانون الأول المنصرم على التوالي.

ويتوجّه يوميًا أهالي قضاء شنكال إلى خيمة الفعالية، بهدف تقديم الدعم والمساندة لأسايش إيزيدخان.

والجدير بالذكر أنّ قضاء شنكال يشهد منذ التاسع من تشرين الأول المنصرم احتجاجات شعبية رافضة للاتفاق، الذي أبرمته كل من الحكومة العراقية وحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن شنكال.