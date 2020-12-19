​​​​​​​وزير البترول المصري: تمكنّا من تحقيق أعلى معدلات إنتاجنا من الزيت الخام والغاز

وأشار الوزير المصري إلى أهمية ما حقّقه قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة خلال الفترة من آذار/ مارس وحتى الآن، رغم جائحة كورونا بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما عانته صناعة البترول عالمياً، من انخفاض الطلب وزيادة المعروض ومن ثم هبوط أسعار البترول، والذي ألقى بظلاله على اقتصاد العديد من الدول الكبرى.

وأوضح الملا أنّ جائحة كورونا جاءت بمثابة اختبار حقيقي لفاعلية الإصلاحات البترولية وأثرها على ضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، حيث تم خلال الفترة من آذار/ مارس وحتى الآن توقيع 14 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز، مع كبرى الشركات العالمية.

وأضاف أنّ النّجاحات المتتالية مكّنت القطاع من تلبية وتأمين احتياجات المواطنين، والوفاء بإمدادات الطاقة اللّازمة للتنمية كهدف حيوي يتبنّاه القطاع، موضحاً أنّه نجح في تحويل معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي من سالب 11٪ قبل سنوات إلى معدل نمو إيجابي بنسبة 25 ٪ في 2019/2020 ، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغت الثروة البترولية من زيت خام وغاز أعلى معدلات إنتاجها في تاريخ مصر لتصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً في آب / أغسطس 2019.

(أ ع)