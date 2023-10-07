​​​​​​​وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، وذلك بعد عملية " طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس، والتي أسفرت حتى الآن بحسب نجمة داود الحمراء (خدمة الإسعاف الإسرائيلي)، عن مقتل 22 شخصاً على الأقل، وسط إصابة المئات من الإسرائيليين.

وقال متحدث باسم نجمة دواد الحمراء، إن هناك أكثر من 70 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، التي ذكرت أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

ونقلت بدرورها وكالة رويترز عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها، إن نحو 545 إسرائيلياً أصيبوا جراء هجوم حماس.

كذلك، قُتل رئيس المجلس الإقليمي للمناطق الحدودية الإسرائيلية شمال شرق قطاع غزة، خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين قدموا من الأراضي الفلسطينية، وفق ما أعلن المجلس.

وقال المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" في بيان: "قتل رئيس المجلس الإقليمي عوفير ليبشتاين، خلال تبادل إطلاق نار مع إرهابيين".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض قتالاً "على الأرض" ضد مسلحين فلسطينيين في مناطق محيطة بقطاع غزة، بعد تسلل هؤلاء "بالمظلات" بحراً وبراً، مؤكداً وقوع قتلى.

وقال المتحدث باسم الجيش، ريتشارد هيخت، خلال إيجاز صحفي: "كانت عملية برية مزدوجة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض".

وفي الجانب الآخر، ذكرت وكالة الأنباء التابعة للسلطة الفلسطينية (وفا) أن 5 فلسطينيين قتلوا في قطاع غزة، بنيران القوات الإسرائيلية.

في حين أدانت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هجمات حماس، وحذرت مصر في بيان اليوم من "عواقب وخيمة" لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، ودعت الخارجية المصرية في البيان إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر".

كما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد "على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال"، واعتبر بدوره حزب الله اللبناني، الهجوم الفلسطيني ‏رسالة إلى الساعين للتطبيع مع إسرائيل، كما عبّر مستشار خامنئي عن دعم إيران للهجوم الفلسطيني على إسرائيل.

(م ش)