​​​​​​​وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في كييف لأول مرة

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، في العاصمة الأوكرانية كييف، بهدف التعبير عن "دعم" دول التكتل لأوكرانيا، وذلك بعد يوم من اعتماد الولايات المتحدة قانون تمويل مؤقت لا يشمل مساعدات لأوكرانيا.

ورحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا: "هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي"، وذلك في تصريحات أدلى بها إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل القاري جوزيب بوريل.

وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على منصة إكس، تويتر سابقاً: "نعقد اجتماعاً تاريخياً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، البلد المرشح والعضو المستقبلي في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".

وجاءت هذه التعليقات بعد يوم من موافقة الكونغرس على قانون مؤقت لتمويل الحكومة الأميركية لمدة 45 يوماً، بتمويل قدره 16 مليار دولار لمواجهة الكوارث، لا يتضمن مساعدات لأوكرانيا.

(م ش)