​​​​​​​وزراء دفاع الناتو يجتمعون في بروكسل يومي 16 و17 من الشهر القادم

وقال بيان لحلف شمال الأطلسي إن "اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الدفاع سيعقد في مقر الناتو يومي 16 و17 شباط/ فبراير. وسيكون الاجتماع شخصياً وسيرأسه الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ"، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

ولم يكشف الحلف عن الموضوعات الرئيسة لهذا الاجتماع حتى الآن. ويعقد الناتو تقليدياً الاجتماع الأول لوزراء دفاع الحلف في شباط/ فبراير أو آذار/ مارس. وتجري في هذه الاجتماعات دائما مناقشة موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلف، واحتواء روسيا وعمليات حلف شمال الأطلسي العسكرية.

ومن المحتمل في هذا العام أن يناقش الوزراء الوضع الأمني في أوروبا، الذي تطور بعد المشاورات الأولى بين روسيا والغرب حول مبادرات الاتحاد الروسي بشأن الأمن.

(د ع)