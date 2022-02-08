​​​​​​​وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 مواطنين فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر فلسطينية، أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار بشكل مباشر على ركاب السيارة.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "إن القوة الخاصة التي نفذت العملية عادت إلى قواعدها دون أي إصابات، حيث باغتت المطلوبين الثلاثة ونجحت بتصفيتهم سريعاً والانسحاب".

وقال مصدر أمني إسرائيلي "إن الخلية نفذت 4 عمليات إطلاق نار خلال أسبوعين وكانت تخطط لمزيد من الهجمات".

وتشير مصادر فلسطينية إلى انطلاق "مسيرات غاضبة في شوارع نابلس؛ احتجاجاً على جريمة الإعدام التي نفذها الاحتلال بحق المقاومين الثلاثة".

ودانت الخارجية الفلسطينية عملية "الإعدام"، فيما توعّد فصيل فلسطيني مسلح بالرد على "الجريمة الإسرائيلية".

(ع م)