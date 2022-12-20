وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المملكة الأردنية الهاشمية ستستضيف مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية في العشرين من شهر كانون الأول لعام 2022 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات/البحرالميت".

وأضاف إن: "المؤتمر سينعقد للتأكيد على دعم الدول المشاركة للعراق في عدة ملفات منها سيادة العراق وأمنه واستقراره، ودعم العملية السياسية، والمسيرة الاقتصادية والتنموية وإعادة الإعمار، وبما يلبي طموحات الشعب العراقي"، مبيناً أن "أهداف القمّة هي أن المؤتمر سيبحث سبل دعم العراق والجهود التي يقوم بها من أجل تعزيز أمنه وسيادته وضمان استقراره، وتحقيق التنمية والرخاء لشعبه".

وتابع: "فضلاً عن تطوير آليات التعاون الإقليمية مع العراق في عدد من المجالات التي تشمل مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي والأمن المائي والطاقة وغيرها من المجالات التي تسهم في دعمه بالإضافة إلى بحث آليات التعاون الإقليمية التي تحقق التكامل والأمن والاستقرارفي المنطقة".

وأشار إلى أن "المشاركين، هم المشاركون في مؤتمر بغداد بدورته الأولى بالإضافة إلى كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين والاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن " المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر ستقوم بدعوة سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لديها لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وذلك بصفة ضيف".

(م ش)