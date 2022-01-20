​​​​​​​وزارة الدفاع الأوكرانية: روسيا تستعد لعملية هجومية

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن التقييم الاستخباراتي، أن روسيا حشدت حتى الآن، أكثر من 127 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، بحسب شبكة العين الإخبارية.

وأضاف التقييم أن الوضع على الحدود لا يزال "صعباً"، رغم المحاولات الدولية لنزع فتيل التوتر.

التقييم ذكر أيضاً أن "موسكو نشرت قوات من مناطقها الوسطى والشرقية على حدودها الغربية "بشكل دائم"، وكذلك نقلت مخزونات من الذخيرة والمستشفيات الميدانية إلى الحدود، ما يؤكد الاستعداد للقيام بعمليات هجومية".

ومضى قائلاً "كما كثفت روسيا النشاط الاستخباراتي، حيث تضاعفت طلعات الاستطلاع على طول حدود أوكرانيا ثلاث مرات، منذ هذا الوقت من العام الماضي".

وبالإضافة إلى الجنود النظاميين، تدعم روسيا أكثر من 35 ألف "انفصالي" شرق أوكرانيا، ولديها حوالي 3 آلاف من العسكريين المتمركزين في أراضي "الانفصاليين"، وفق التقييم الاستخباراتي.

إلا أن موسكو التي لم تعلق حتى اللحظة على هذا التقييم الاستخباراتي، تنفي بشكل دائم وجود أي قوات في شرق أوكرانيا، وترفض التقارير التي تفيد باحتمالية شن عملية عسكرية على كييف.

ونقل التقييم الاستخباراتي عن الجيش الأوكراني أن روسيا يمكن أن تستخدم صواريخ متوسطة المدى لـ "تدمير أهداف حيوية" داخل البلاد بما في ذلك العاصمة كييف.

وحذرت الاستخبارات الأوكرانية في التقييم، من جبهة محتملة على طول الحدود الشمالية مع بيلاروسيا مع زيادة التدريبات العسكرية الروسية المشتركة.

وتزامن نشر هذا التقييم الاستخباراتي مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كييف، في خضم توتر مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي في كييف، أمس، إن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لمنع أي "هجوم" روسي ضد أوكرانيا.

على خطوط التوتر باتت تقف العلاقات الأميركية الروسية في ظل مخاوف من اجتياح موسكو لأوكرانيا، حيث شددت واشنطن، الثلاثاء، لهجتها، لكنها وافقت على اجتماع لوزيري خارجية البلدين في جنيف لمحاولة إيجاد "مخرج دبلوماسي" لهذه الأزمة غير المسبوقة في أوروبا منذ الحرب الباردة.

بدورها، أعلنت موسكو الثلاثاء، رفضها إجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا ما لم يستجب الغرب لمطالبها.

(ل د)