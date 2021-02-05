​​​​​​​وزارة الدفاع الأميركية: سنراجع عمل قواتنا حول العالم

وجددت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، الحديث عن وضع قواتها حول العالم، لا سيما بعد قرارات الإدارة السابقة لتقليص عدد الجنود الأميركيين في العراق وأفغانستان، على الرغم من عودة المخاطر الأمنية والهجمات في هذين البلدين.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن: "يجب أن نتأكد من أن لدينا القدرات المناسبة في الأماكن المناسبة".

وكان بايدن أعلن، أمس الخميس، أنه "سيوقف" الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا في ظلّ مراجعة شاملة لوضعية القوات المنتشرة في الخارج والتي عهد بها إلى وزير الدفاع.

ويشار إلى أن الرئيس السابق ترامب أعلن في يونيو/ حزيران 2020، رغبته في تقليص عدد القوات الأميركية في ألمانيا تدريجيًّا ليصل إلى 25 ألفًا، وقلص عدد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.

وزير الدفاع الأميركي الجديد وفي أول اتصال خارجي له بعد تعيينه رسميًّا قبل أسبوعين، بحث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قضايا تتعلق بالعراق وأفغانستان، وأوضحت الوزارة في حينها أن المسؤولين ناقشا أهمية الوضع الراهن، لاسيما مسألة الحفاظ على موقف دفاع واحتواء قوي للناتو، واستمرار المهام في أفغانستان والعراق.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الناتو أن انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان غير قابل للتطبيق حتى مطلع أيار/ مايو المقبل، بحسب الاتفاق الذي عقد بين حركة طالبان وإدارة ترامب في فبراير/ شباط من العام الماضي.

إلى ذلك، أعلنت إدارة بايدن، في الشهر الماضي أنها ستراجع الاتفاق مع طالبان، وما إذا كانت الحركة تلتزم بخفض العنف تماشيًا مع التزاماتها بموجب اتفاق السلام المبرم العام الماضي.

وخلال اتصال هاتفي، أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع نظيره الأفغاني، حمد الله مهيب، في حينه نية الولايات المتحدة مراجعة الاتفاق المذكور.

وخفضت إدارة ترامب في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، عدد الجيش الأميركي في أفغانستان إلى 2500، في مستوى هو الأدنى منذ عام 2001.

أما في العراق، فعمد ترامب أيضًا إلى تخفيض عدد القوات الأميركية، تماشيًا مع مخطط الرئيس السابق، إلا أن إدارة بايدن التي قلبت منذ اليوم الأول العديد من القرارات السابقة، يبدو أنها ستعيد النظر بتلك الأولويات الخارجية، لا سيما مع تجدد الهجمات في العراق مؤخرًا.

(د أ)