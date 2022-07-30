​​​​​​​وزارة العدل الأمريكية.. السجن مدى الحياة لمنتج أفلام مرتزقة داعش الوحشية

أعلنت وزارة العدل الأميركية الحكم على الكندي المولود في السعودية محمد خليفة بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالضلوع في تمويل داعش، والترويج لجرائمه الوحشية، بحسب وكالة فرانس برس.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل، فقد غادر خليفة كندا في عام 2013 للانضمام إلى داعش في سوريا، حيث سرعان ما تولى دوراً قيادياً في "الخلافة" المزعومة التي امتدت إلى العراق وسوريا.

سرعان ما بدأ خليفة، البالغ من العمر 39 عاماً، الخدمة في "أدوار بارزة" داخل داعش وبحلول عام 2014 أصبح عضواً رئيسياً في خلية الدعاية، كما قالت وزارة العدل، وذلك بسبب إتقانه للغتين الإنكليزية والعربية.

كانت تلك الخلية بشكل خاص، وراء إنتاج مقاطع فيديو لرهائن أجانب يتم إعدامهم، بما في ذلك، الصحفيين الأميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف.

وظهر عام 2014، وسط لهيب الحرب، وهو يأمر العديد من السوريين بحفر القبور وأطلق النار على رجل راكع في مؤخرة رأسه، وفي كانون الأول من عام 2019، أطلق النار على العديد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

كما قدم خليفة أيضاً تعليقاً صوتياً باللغة الإنكليزية على اثنين من أكثر مقاطع الفيديو عنفاً لداعش، عامي 2014 و2017، حيث شوهد وهو يعدم جنوداً سوريين، على حد قول وزارة العدل.

كما أنه الراوي المزعوم لمقاطع فيديو تجنيد، تظهر هجمات داعش في فرنسا وبلجيكا، والتي تحث الآخرين على المشاركة في أعمال عنف مماثلة.

وقال المدعون الأميركيون إن خليفة كان "شخصية بارزة" في داعش، ووصفوه بأنه وراء الدعايات الغزيرة للأخيرة.

(م ش)