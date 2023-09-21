​​​​​​​وول ستريت: الولايات المتحدة تتراجع عن إجراءات لتقييد شحنات نفط إيرانية

تراجعت الولايات المتحدة عن فرض بعض الإجراءات ضد شحنات نفط إيرانية التي واصلت التدفق خلال الأشهر الماضية، حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، وذلك نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، فيما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للصحيفة، إن واشنطن حافظت على الالتزام الصارم بجميع العقوبات المتعلقة بطهران.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من مفاوضات بين واشنطن وطهران، تكللت بإطلاق سراح سجناء بين البلدين الإثنين الماضي، ورفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية ونقلها إلى قطر.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن واشنطن اختارت عدم فرض عقوبات دولية قوية على طهران والتي زادت من شحنات النفط المصدرة للخارج، بما في ذلك إلى الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

وشددت المصادر على أن قرار الولايات المتحدة تخفيف الإجراءات على النفط الإيراني، لم يكن جزءاً من الصفقة بين البلدين لإطلاق سراح السجناء، لكن الجانبين توصّلا إلى تفاهم بخصوص "تجنّب أي إجراءات قد تزيد حدة التوتر" خلال مفاوضات صفقة تبادل السجناء.

وتضمّنت هذه الإجراءات بين واشنطن وطهران، توقف إيران عن مضايقة أو احتجاز الناقلات الأجنبية في المياه الدولية للخليج العربي، وتراجع الولايات المتحدة عن احتجاز شحنات النفط الإيراني، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المحادثات.

(م ش)