​​​​​​​وول ستريت: السعودية ستستضيف محادثات بشأن أوكرانيا آب المقبل

تستضيف السعودية محادثات تتعلق بأوكرانيا، تشارك فيها كييف ودول غربية والهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل، وفقاً لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات القول إن الاجتماع المقرر في مدينة جدة يومي الخامس والسادس من آب، سيضم مسؤولين كباراً من نحو 30 دولة.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الأوكرانيين والغربيين يأملون أن تتوّج هذه الجهود بعقد قمة سلام في وقت لاحق من هذا العام، من المؤمل أن تشهد توقيع زعماء العالم على المبادئ المشتركة لإنهاء الحرب.

وكذلك يأمل المسؤولون الغربيون والأوكرانيون في أن تشكّل هذه المبادئ إطار محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا تصبّ في صالح كييف.

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن القمة المؤمل عقدها هذا العام لن تشمل روسيا، التي تجنبت أي حديث جاد عن السلام وتمسكت بمطالبها المتشددة من أجل عقد تسوية، بما في ذلك ضم الأراضي التي لا تسيطر عليها قواتها حالياً.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت تبدو فيه الحرب قد وصلت إلى طريق مسدود، مع عدم تمكن أي من الطرفين من تحقيق مكاسب حقيقية على الأرض في الأشهر الأخيرة.

وتأتي المحادثات المرتقبة في جدة عقب اجتماع لكبار المسؤولين في كوبنهاغن أواخر حزيران، حضرته البرازيل والهند وتركيا وجنوب أفريقيا.

وكذلك شارك في الاجتماع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، كما شاركت أوكرانيا والعديد من الدول الأوروبية الكبرى.

وتبيّن الصحيفة أن السعودية دعت أوكرانيا و30 دولة أخرى من بينها أندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا لحضور اجتماع جدة.

وتتابع الصحيفة أن بريطانيا وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي من بين الدول التي أكدت الحضور، فيما من المتوقع أن يحضر سوليفان، وفقاّ لشخص مطّلع.

وتشير إلى أنه من غير الواضح حتى الآن العدد الكلي للدول التي ستحضر اجتماع جدة، على الرغم من أن التوقعات تتحدث عن حضور الدول التي شاركت في محادثات كوبنهاغن.

وقال دبلوماسيون غربيون إن الاختيار وقع على السعودية لاستضافة جولة المحادثات على أمل إقناع الصين التي تحافظ على علاقات وثيقة مع موسكو بالمشاركة.

ولم تشارك الصين في محادثات كوبنهاغن على الرغم من ادعائها أنها تعمل على خطة سلام في أوكرانيا.

وقال الأشخاص المشاركون في المحادثات إنه ليس من المتوقع أن تحضر بكين اجتماع جدة، لكنهم في الوقت ذاته لم يستبعدوا مشاركتها.

(م ش)