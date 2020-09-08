​​​​​​​وثيقة للداخلية العراقية تكشف مخططات لاستهداف شركات أمنية في العراق

وأفادت الوثيقة الموجهة إلى الشركات الأمنية العراقية والأجنبية كافة، والمذيلة بتوقيع مدير مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة العميد الحقوقي فارس ناظم، أن هناك معلومات استخباراتية وردت عن استهداف الشركات الأمنية والدعم اللوجستي المتعاقدة مع الجانب الأميركي، والمعلومات تتضمن مواقع الشركات وعنوانها والجنسيات العاملة فيها مع طبيعة عملها.

ودعت الوثيقة إلى "أخذ الحيطة والحذر من استهداف مقار تلك الشركات أو العاملين فيها".

وجاء هذا التحذير بعد التهديدات التي وجهتها قوات مقربة من إيران في أوقات سابقة باستهداف قواعد ومصالح أميركية في البلاد، وذلك انتقامًا لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وتتعرض القواعد العسكرية والمطارات التي توجد فيها قوات تابعة للتحالف الدولي لقصف متكرر وكان آخرها مساء أمس، حيث تم استهداف رتل لشاحنات تحمل معدات لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة شمال بغداد.

(ي م)