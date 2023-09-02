​​​​​​​وثيقة أميركية: سترسل أميركا لأول مرة ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا

تستعد إدارة الرئيس جو بايدن لأول مرة، لإرسال ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، حسب وثيقة أميركية رسمية، واطلعت عليها وكالة رويترز وأكد محتواها مسؤولان أميركيان بشكل منفصل.

كما أفادت روتيرز أنه بإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.

ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأميركية، التي قال مصدر مطلع إن من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع قليلة.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن حزمة المساعدات الجديدة ستراوح قيمتها بين 240 مليون دولار، و375 مليون دولار حسب محتواها.

وقال المسؤولان إن قيمة الحزمة ومحتوياتها ما زالت قيد الإعداد، فيما لم يردّ البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وعلى الرغم من أن بريطانيا أرسلت ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذه ستكون أول شحنة أميركية من الذخيرة، ومن المرجح أن تثير الجدل.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار سابق لإدارة بايدن بتوفير ذخائر عنقودية لأوكرانيا، على الرغم من المخاوف بشأن المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة على المدنيين.

ويعد استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب محل نقاش حاد، إذ يشير معارضون مثل "التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم"، إلى المخاطر الصحية الخطيرة التي تنجم عن ابتلاع غبار اليورانيوم المنضب أو استنشاقه، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية.

ويتم استخدام اليورانيوم المنضب، وهو منتج ثانوي لتخصيب اليورانيوم، في الذخيرة لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق طبقات الدروع بسهولة، والاشتعال الذاتي مشكلاً سحابة حارقة من الغبار والمعادن.

(س ع)